2019/07/02 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائممام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، ان الجانب السوري سلم قيادة عمليات الجزيرة المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة 100 عنصر من مجرمي داعش بينهم من ابرز المطلوبين للقضاء العراقي، مشيرا الى ، ان “عملية التسليم تمت اليوم”.وقال المحلاوي لـ” العهد نيوز”واطلعت عليه وكالة صدى , ان “الجانب السوري سلم قيادة عمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا تسلم قيادة عمليات الجزيرة 100 داعشي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تسلم قيادة عمليات الجزيرة 100 داعشي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا تسلم قيادة عمليات الجزيرة 100 داعشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).