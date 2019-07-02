العثور على جثة رجل سقط من السماء في لندن

2019/07/02 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت الشرطة البريطانية إنه تم العثور داخل حديقة في لندن على جثة رجل يُعتقد أنه كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط الخاص

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