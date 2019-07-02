2019/07/02 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت هيئات رئاسة مجالس محافظات اقليم كوردستان الثلاث، اليوم الثلاثاء، من برلمان الاقليم تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وذكر موقع برلمان كوردستان ان هيئات رئاسة مجلس محافظات الاقليم الثلاث طالبت هيئة رئاسة الاقليم تعديل عدد من فقرات القانون المرقم 3 لسنة 2009 لمجالس المحافظات والقانون رقم 4 لسنة 2009 لانتخابات مجالس المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجالس محافظات كوردستان تطالب بتعديل قانونها وانتخاباتها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجالس محافظات كوردستان تطالب بتعديل قانونها وانتخاباتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).