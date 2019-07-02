2019/07/02 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم كتلة بدر النيابية، وليد السهلاني، اليوم الثلاثاء، ترحيب كتلة بدر بالامر الديواني الذي اصدره عبد المهدي.وقال السهلاني ، ان” الأمر الديواني الذي صدر امس يمثل رؤية طرحت قبل عامين من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري”.واشار السهلاني الى ان” هذا الامر ترحب به كتلة بدر النيابية وليس لديها اي اعتراض.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة بدر النيابية ترحب بالأمر الديواني بشأن الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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