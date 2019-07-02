2019/07/02 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، بأن تنفيذها 37 مذكرة القاء قبض خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” إن “القوات الامنية بمختلف التشكيلات نفذت في غضون الـ24ساعة الماضية ممارسات امنية لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة، واسفرت عن القاء القبض على (37)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 37 مطلوبا في بابل خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة خطوة برس.

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