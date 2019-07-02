بعد صدور الأمر الديواني الخاص بالحشد..الفتح يبدي تخوفه من عودة الارهاب وعناصره لجرف النصر وسامراء

2019/07/02 | 19:20

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بغداد :سومر نيوز

أبدى تحالف الفتح، الاثنين، مخاوفه من تحريك قطعات الحشد على اثر الأمر الديواني الصادر يوم امس، وفيما اب...

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