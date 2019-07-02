2019/07/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مدير مؤسسة الامل الإعلامية – قناة النعيم الفضائية الأستاذ مازن المالكي بمدير عام قناة الامام الرضا عليه السلام السيد حجت احمدي.وجرى الحديث بينهما على أهمية الاعلام الإسلامي وخصوصا الاعلام المختص بنشر فضائل اهل البيت عليهم السلام وذلك من خلال الاحياء الواعي والهادف ، وخصوصا ونحن مقبلين بعد أيام على احياء عشرة الكرامة والتي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء يجمع قناة النعيم وقناة الامام الرضا أستعداداً لأحياء عشرة الكرامة في مشهد المقدسة النعيم نيوز.

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