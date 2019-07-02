خماسي صالات الهندية يتصدر مجموعة بغداد

2019/07/02 | 19:20

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كربلاء / حامد عبد العباس

تصدر فريق الهندية من كربلاء مجموعة بغداد بكرة الصالات لأندية الدرجة الاولى بعد فوزه في المباريات الثلاث على العدل والعربي والحشد الشعبي وبذلك قطع تذكرة العبور الى الادوار النهائية للمنافسة على بطاقتي التأهل للدرجة الممتازة للموسم المقبل .



وقال مدرب النادي الكابتن علي عباس أن الفريق استحق الصدارة والتأهل أولا للمجموعة بعد الاداء المتميز وفرض نفسه كأحد الفرق المرشحة ليس على صدارة المجموعة فحسب وإنما لقطع تذكرة العبور للدوري الممتاز لكرة الصالات في الموسم الجديد وأضاف لقد حققنا الفوز على فريق العربي بثلاثية نظيفة وعلى نادي الحشد الرياضي بستة أهداف مقابل هدفين وعلى العدل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة مؤكدا أن الفريق عازم على مواصلة تحقيق النتائج الجيدة في الدور التأهيلي الاخير الذي سيضم ستة فرق ونسعى للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل مبينا ان الفريق يعيش حالة من الاستقرار الفني وتصاعد مؤشر اللياقة البدنية لجميع اللاعبين الذين كانوا بمستوى المسؤولية في تمثيل الفريق رغم قصر فترة الاعداد معربا عن أمله في تحقيق رغبة الادارة والجمهور الرياضي في قضاء الهندية بأن يكون النادي ضمن فرق الدرجة الممتازة لاسيما ان كرة الصالات أخذت تنتشر بشكل سريع في صفوف الشباب بفضل تواجد البنى التحتية المتكاملة من المشاريع الرياضية هناك من قاعات مغلقة وساحات تارتان متعددة الاغراض في عموم المنتديات والمنشآت الرياضية الاخرى في قضاء الهندية فضلا عن رغبة المدرب بتسجيل إنجاز يضاف الى سجله التدريبي في عالم اللعبة بعد النتائج الكبيرة التي حققها مع الغاضرية قبل خمسة مواسم باحراز لقب دوري الدرجة الأولى واللعب في الدوري الممتاز ومع الجماهير قبل ثلاثة مواسم في الدرجة الممتازة .



من جانبه أثنى مشرف كرة صالات الهندية مجيد علي سعدون على جهود الجهاز الفني واللاعبين لما قدموه من مستوى مشرف في تصفيات المجموعة رغم قصر فترة الاعداد لكن النتائج كانت مبعث فخر واعتزاز جميع أعضاء الادارة والجمهور وسنعمل على تثمين تلك الجهود التي اسهمت بتأهل الفريق الى أدوار الحسم بعد تصدر فرق المجموعة بالعلامة الكاملة حتى يكون ذلك دافعا معنويا وحافزا كبيرا في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للموسم المقبل .

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