امانة بغداد : ازالة التجاوزات مستمرة رغم التهديدات والاعتداءات

2019/07/02 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت امانة بغداد ان حملاتها لازالة التجاوزات مستمرة في جميع مناطق العاصمة بغداد رغم تعرض كوادرها للتهديد والاعتداءات المستمرة .واعلنت الامانة بغداد في بيان اليوم عن حملة لازالة التجاوزات عن عدة مناطق ضمن بلدية الشعب شمال شرقي بغداد .وذكرت الامانة ” ان ملاكات بلدية الشعب قامت بحملات مكثفة خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية […]

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