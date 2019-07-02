مجلس نينوى يكشف عن تحركات جديدة لداعش غرب المحافظة

2019/07/02 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف مجلس محافظة نينوى، الثلاثاء ، عن تحركات جديدة لعناصر داعش الإرهابية غربي المحافظة ، فيما اشار الى انها تتخذ من الهياكل وانقاض المنازل المهدمة مقرات لها.وقال عضو المجلس حسام العبار لـ/المعلومة /، ان “المناطق الغربية لمحافظة نينوى تشهد تحركات لعناصر داعش فضلا عن المناطق الصحراوية باتجاه سوريا”.وأضاف ان “عناصر […]

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