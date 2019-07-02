نائب يدعو لتشكيل مجلس الخدمة العامة: وحده ينقذ الوظائف العمومية

2019/07/02 | 19:22

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آراس حبيب كريم، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل مجلس الخدمة العامة لـ"انقاذ الوظيفة العمومية من براثن التمثيل الطائفي".

وقال كريم في بيان: "مازلنا لانفرق بين المحاصصة وبين التمثيل المكوناتي وبين التوازن، ولأن هذه القضية دخلت منذ البداية دهاليز المساومات والصفقات السياسية فإن الحل الوحيد للخلاص من ذلك هو تشكيل مجلس الخدمة العامة”.

وأضاف، أن “هذه المؤسسة هي وحدها الكفيلة بإنقاذ الوظيفة العمومية بالعراق من براثن التمثيل مرة بإسم المكون وأخرى بإسم الطائفة وذلك تحت حجة الإستحقاق الإنتخابي”، لافتا إلى أن "الخلط في هذه الأمور أنتج لنا نظاماً إدارياً هجيناً غير لائقاً أبداً فيما نحن نرفع شعارات الإصلاح والتغيير نحو الأفضل".

بغداد اليوم _ النجف

أصدر محافظ النجف، لؤي الياسري، أمراً يقضي بإعفاء مدير بلدية المحافظة، وسام ساجت ناصر من منصبه، وتعيين ليث جبار خلف بديلاً عنه بالوكالة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب الياسري تضمنت أمراً إدارياً بإعفاء وسا

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، عدم الموافقة على تثبيت مدير الاستثمار السابق، فيما فتح باب الترشيح لمدراء البلديات.

اعلن ورئيس المجلس علي الدايني، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، "انعقاد الجلسة الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/٧/٢ وبح

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير سلمان الجبوري، الثلاثاء، بحل لجنة التعيينات في ديوان المحافظة.

وجاءت في الوثيقة التي حملت توقيع الجبوري، والصادرة بتاريخ 2/7/2019، والتي حصلت عليها (بغداد اليوم)، "بناءً على الطلب المق

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