2019/07/02 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، على رفع السيطرات الفرعية والداخلية وتعزيز السيطرات الخارجية .وذكر بيان للمجلس وتلقته وكالة صدى، انه” صوت مجلس محافظة كربلاء المقدسة بالأغلبية المطلقة على الدراسة المقدمة من قبل رئيس اللجنة الأمنية، عقيل المسعودي، والتي تقضي برفع والغاء السيطرات الفرعية والداخلية والحواجز الكونكريتية ومنها ( سيطرة ٥٧ / سيطرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس كربلاء يصوت بالاجماع على رفع السيطرات الفرعية في المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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