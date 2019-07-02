2019/07/02 | 19:25

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المالية النيابية تحمل عبد المهدي مسؤولية صرف الأموال لكردستان لهذا السبب !

الثلاثاء

02

تموز

2019 :

07:16 pm

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أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، سهام شنون أن رئيس

الوزراء عادل عبد المهدي أرسل سبعمائة واربعة وعشرين مليار دينار

كرواتب لموظفي إقليم كردستان دون أرسل حكومة الإقليم أموال صادرات

النفط المستحقة. شنون اشارت الى إن تلك الأموال يجب إن لا ترسل قبل استلام أموال

صادرات النفط ، إذ يتحمل عبد المهدي المسؤولية القانونية أمام مجلس

النواب ، مبينة ان اللجنة المالية أعدت تقريرا يضم جملة من التوصيات

بعد عدم التزام الإقليم بدفع المستحقات المالية من صادرات النفط ،

لافتة إلى إن التوصيات تضمنت توجيه جميع المسؤوليات القانونية لرئيس

الوزراء كونه ملزم بتنفيذ القانون وإلزام حكومة أربيل بدفع مستحقات

النفط.

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