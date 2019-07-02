مكتب مفتش الداخلية: ضبط متهم وبحوزته نصف كيلوغرام من المخدرات

2019/07/02 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن ضبط شخص، متلبسا بحيازة كمية من المخدرات.

وأوضح المكتب في بيان، ان عملية الضبط تمت في احدى نقاط السيطرة بمحافظة البصرة، بمساعدة مفارز من جهات أمنية ورقابية أخرى، وأدت الى القاء القبض على المتهم بالجرم المشهود، وبحوزته نحو نصف كيلو غرام، من مادة الكريستال المخدرة، مشيرا الى قيام المفرزة بتنظيم محضر ضبط اصولي بالمخدرات، وتدوين افادة واعتراف المتهم، وتسليمه الى شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في قضاء القرنة، بغية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتقديمه للقضاء.

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