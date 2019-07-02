2019/07/02 | 19:29

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 2 يوليو 2019 | 07:14 مساءً | عدد القراءات : 25

التعليم ترسل اعماماً للجامعات بالمستحقات المالية لطلبة الاجازات الدراسية خارج العراق

بغداد/..



اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن ارسال اعمام للجامعات بالمستحقات المالية لطلبة الاجازات الدراسية خارج العراق.

وذكر بيان للوزارة، تلقته، "عين العراق نيوز" " انها ارسلت اعماماً إلى الجامعات كافة يتضمن المستحقات المالية لطلبة الاجازات الدراسية خارج العراق وبيان توفير التخصيص المالي ومستحقاتهم ".انتهى3

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