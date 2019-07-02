أفنان القاسم - الكتاب المقدس 3

2019/07/02 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم 1 وَكَانَتِ الشَّهْوَةُ أَحْمَى جَمِيعِ حَيَوَاتِ النَّفْسِ الَّتِي عَمِلَهَا الإِنْسَانُ الْبَشَرِيُّ، فَقَالَتْ لِلْإِلَهَةِ: «أَحَقًّا قَالَ الْإِنْسَانُ لاَ تَأْكُلاَ مِنْ كُلِّ شَجَرِ الْغُرْبَةِ؟»2 فَقَالَتِ الْإلَهَةُ للشَّهْوَةِ: «مِنْ ثَمَرِ شَجَرِ الْغُرْبَةِ نَأْكُلُ،3 وَأَمَّا ثَمَرُ أُمْنِيَةِ جَهْلِ الْخَيْرِ والشَّرِّ الَّتِي وَثَمَرُ أُمْنِيَةِ الْمَوْتِ فِي وَسَطِ النَّارِ......

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