2019/07/02 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل اذا عقدنا مقارنة على صعيد التنظيم والوعي السياسي بين اكثر حثالات الاجنحة البرجوازية الحاكمة في العراق المتمثلة بسلطة الاسلام السياسي وبين الجماهير الغاضبة التي خرجت الى شوارع البصرة والناصرية والسماوة من اجل توفير الكهرباء والخدمات، فنجد الاولى اكثر تنظيما ووعيا لمصالحها الطبقية من الجماهير، واكثر استعدادا لاحتواء موجة الاحتجاجات الجديدة.فليس تعيين هادي العامري مسؤول هيئة اعمار البصرة قبل فترة قص......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سمير عادل - التنظيم والوعي السياسي في الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سمير عادل - التنظيم والوعي السياسي في الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).