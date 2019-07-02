2019/07/02 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الحناوي الخضر جبهة ثورة العشرين الجنوبية (الجزء الاول والثاني)كاظم الحناوي- Kadhum Al hanawiالتأويل في التاريخ هو تدمير المبادىء التي يقوم عليها النص والتشكيك في المصادر التي ينطلق منها، والمشتغل على التأويل يحاول رسم حدود وهويه جديدة لحدث تاريخي لصنع متاهه وتأكيد ضرورات مهمة لاهدافه.تجربة التأويل وإعادة كتابة ثورة العشرين مع كل نظام سياسي بما يتماشى مع اهوائه هو عملية فبركة مقصودة لتهميش رجا......

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