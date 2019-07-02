نائب: البرلمان سيشرع أربعة قوانين مهمة بتمديده الفصل التشريعي

2019/07/02 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، الثلاثاء، أن مجلس النواب سيشرع أربعة قوانين مهمة بعد تمديد عمل فصله التشريعي الثاني لشهر واحد.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تمديد الفصل التشريعي الثاني لشهر واحد حصل لتمرير بعض القوانين المهمة التي لم تقر منذ الفصل التشريعي الأول”، لافتا إلى إن […]

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