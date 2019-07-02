2019/07/02 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الأمريكي يكشف عن أول نشر لطائراته بدون طيار(15 سم) ، وتزن أوقية واحدة هذا الشهر أعلن الجيش الأمريكي عن استخدامه الأول لطائرات بدون طيار بحجم كف اليد للمراقبة الجوية ودفق الفيديو شبه الثابت.ويتطلع الجيش الأمريكي إلى دمج عناصر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في برنامج الطائرات بدون طيار.يهدف مشروع Maven ، كما...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تعتمد على نظرية العالم الخوارزمي بانتاج طائرة مسيرة للقتال بالعراق ضد داعش الارهابي ترجمة خولة الموسوي) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تعتمد على نظرية العالم الخوارزمي بانتاج طائرة مسيرة للقتال بالعراق ضد داعش الارهابي ترجمة خولة الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).