2019/07/02 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء: الحشد الشعبي من الفعاليات التي حققت النصر على داعش الارهابي وآن الاوان لضمان حقوقه وتنظيم الاوضاع الامنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/02 | 19:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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