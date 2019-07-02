نجدة بغداد تنفذ حملة صيانةلسياج جسر الجادرية

2019/07/02 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القيام بحملة لصيانة سياج جسر الجادرية وسط العاصمة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “دوريات نجدة الكرادة، قامت بحملة لغرض صيانة السياج الامني لجسر الجادرية، حيث كانت توجد في مناطق معينة من الجسر حالة من اهتراء وعدم متانة”.واضافت “قامت

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