2019/07/02 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت مفتشية الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط تاجر مخدرات في البصرة متلبساً بحيازة قرابة نصف كغم من مادة الكرستال المخدرة.وقالت المفتشية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت مفرزة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وبمساعدة مفارز من جهات أمنية ورقابية أخرى من ضبط أحد الأشخاص متلبساً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على تاجر مخدرات بحوزته 440 غم من مادة الكريستال في البصرة وكالة خطوة برس.

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