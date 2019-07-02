بالصور.. اندلاع حريق داخل نادي الشرطة في بغداد

2019/07/02 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، باندلاع حريق في "كرفانات" داخل مبنى نادي الشرطة في العاصمة العراقية بغداد....

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