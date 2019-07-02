English | كوردى

عبد المهدي: مجلس الوزراء وافق على التوصيات الخاصة بإعادة إعمار نينوى


عبد المهدي: مجلس الوزراء وافق على التوصيات الخاصة بإعادة إعمار نينوى
2019/07/02 | 19:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: مجلس الوزراء وافق على التوصيات الخاصة بإعادة إعمار نينوى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: مجلس الوزراء وافق على التوصيات الخاصة بإعادة إعمار نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا