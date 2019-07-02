غوغل تستعد لتجربة

2019/07/02 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكرت تقارير صحفية، أن شركة "غوغل" تستعد لإطلاق أول تجربة تجارية لمنطاد يوفر خدمة الإنترنت في المناطق النائية، وأوضحت أن الاختبار سيجري بمجرد

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