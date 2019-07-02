2019/07/02 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء،

وصول الوجبة الثانية من اللوحات المرورية، مشيرة الى توزيعها على مواقع التسجيل

بعد 10 ايام.

وقال الرائد فادي عماد من اعلام

المديرية، إن “اللوحات المرورية من الوجبة الثانية من العقد المبرم مع الشركة

المجهزة لنا وصلت اليوم بجهود ومتابعة مدير المرور العام، وتم ارسال النماذج الى

جهاز التقييس والسيطرة النوعية وخلال فترة 10 ايام يتم توزيعها الى كافة مواقع

التسجيل عموم العراق”.

واضاف عماد، ان “اللوحات تضم

مركبات الحمل والخصوصي، وستسد حاجة كافة المواقع”، مستدركا أن “التأخير

كان بسبب اجراءات التعاقد وليس بسبب المرور العامة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: وصول الوجبة الثانية من اللوحات المرورية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور: وصول الوجبة الثانية من اللوحات المرورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).