مدرب الصناعات: الفوز على الطلبة حسم بقاءنا رسميا بالممتاز

2019/07/02 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مدرب الصناعات الكهربائية الشاب أحمد عبد الجبار سعادته بالفوز على فريق الطلبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري ، مؤكدا :” أن الفوز حسم بقاء الفريق رسميا في الدوري الممتاز “.وقال عبد الجبار لوكالة وطن للانباء :” فريقنا استحق الفوز بعد مباراة كبيرة ..قدم فيها جهدا مضاعفا لحسم النقاط الثلاث […]

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