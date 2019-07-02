كركوك تعود للواجهة.. الكرد يطالبون الأمم المتحدة بحل القضايا العالقة

2019/07/02 | 20:24

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سومر نيوز: بغداد..



شدّد رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء، على أهمية دور الأمم المتحدة في حل قضية تطبيع ...

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