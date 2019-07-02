هيئة الاستثمار تصدر بياناً بشأن تأهيل الاراضي المحيطة بمطار بغداد

2019/07/02 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الاستثمار، الثلاثاء، بياناً بشأن تأهيل الأراضي المحيطة بمطار بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قرار مجلس الوزراء على استثمار جزء من الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي والبالغة مساحتها 16 ألف دونم، من أصل 106 ألف دونم متروكة وعائدة إلى الدولة، دون المساس بأية حقوق لأراضي خاصة وعائدة ومشغولة من قبل المواطنين".وكان تحالف القوى العراقية قد طالب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء قرار إحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد.

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