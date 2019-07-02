الخارجية السورية تحذر إسرائيل: سنرد الصاع صاعين

2019/07/02 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

قال نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، إن سوريا تحارب إسرائيل في كل مكان، عبر محاربة أدواتها من التنظيمات الإرهابية.

وجاءت تصريحات المقداد، خلال تصريح صحفي مشترك، مع علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، عقب لقاء الأخير مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن "هدف العدوان الإسرائيلي هو حماية هذه الأدوات وخاصة أنه يأتي بعد الإنجازات، التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه".

وأضاف المقداد، إن "سوريا مستعدة دائما لرد الصاع صاعين، ويجب الانتباه إلى أن المنطقة بحاجة إلى تهدئة وليس إلى تصعيد سواء كان بدعم من الولايات المتحدة أم أطراف أخرى من المجتمع الدولي".

وتابع: "يجب أن يعي العالم ومجلس الأمن والأمم المتحدة خطورة مثل هذه التطورات لأن سوريا لن تسكت عن حقها".

ووصف المقداد "العلاقات بين سوريا وإيران بأنها استراتيجية وقال إن الأوضاع المتفجرة في المنطقة تتطلب المزيد من التنسيق والزيارات المتبادلة باستمرار".

وأشار نائب وزير الخارجية السورية، إلى أن "هذه العقوبات لا إنسانية وتعد جرائم حرب وتتسبب بآثار سلبية على شعبي البلدين".

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل 2 من عناصره إضافة إلى عنصرين من مجموعة مسلحة خلال إحباط محاولتها التسلل إلى أراضي إيران عبر الحدود مع تركيا.

وأوضح مكتب العلاقات العامة لفيلق "حمزة" للمشاة في الحرس الثوري الإيران

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان التحقيق مع المعتقلين بخصوص حادثة اقتحام السفارة البحرينية في العاصمة بغداد مستمر.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم، وحضرته (بغداد اليوم)، ان "ا

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن أي ضابط ضمن الحشد الشعبي لن ينقل إلى صفوف القوات الأمنية والجيش، باستثناء من حصل على رتبة عسكرية رسمية.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي، وحضرته (بغداد اليوم)، إ

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