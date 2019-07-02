2019/07/02 | 20:24

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بغداد / الصباح

ضمن فعاليات بغداد مدينة الابداع الادبي - اليونسكو، يعقد نادي الكتاب ندوة حوارية بشأن رواية "لماذا تكرهين ريمارك" للقاص محمد علوان جبر، في الساعة 11 من صباح غد الخميس، على قاعة "سيتي" في بيت الحكمة، بساحة

الميدان.

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