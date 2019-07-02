2019/07/02 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرحية {علج») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد / كاظم لازم
تعرض مسرحية " علج " على قاعة ملتقى المحمودية الثقافي في الخامس من شهر تموز
الحالي.
تتناول المسرحية احدى الحالات السلبية في المجتمع وهي النصب على الناس البسطاء ، يجسد شخصياتها الفنانون حسن زيد و الاء عبد زمن تاليف واخراج حسام ضياء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرحية {علج») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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