2019/07/02 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / كاظم لازم

تعرض مسرحية " علج " على قاعة ملتقى المحمودية الثقافي في الخامس من شهر تموز

الحالي.

تتناول المسرحية احدى الحالات السلبية في المجتمع وهي النصب على الناس البسطاء ، يجسد شخصياتها الفنانون حسن زيد و الاء عبد زمن تاليف واخراج حسام ضياء.

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