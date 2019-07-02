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مسرحية {علج»


مسرحية {علج»
2019/07/02 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد / كاظم لازم

تعرض مسرحية " علج " على قاعة ملتقى المحمودية الثقافي في الخامس من شهر تموز

 الحالي.

تتناول المسرحية احدى الحالات السلبية في المجتمع وهي النصب على الناس البسطاء ، يجسد شخصياتها الفنانون حسن زيد و الاء عبد زمن تاليف واخراج حسام ضياء.

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