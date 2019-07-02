2019/07/02 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اصدر مجلس محافظة الديوانية، الثلاثاء، قرارا يقضي بحل لجنة التعيينات المشكلة من قبل المحافظ المقال سامي الحسناوي، عازيا الأمر إلى وجود شبهات فساد بعمل اللجنة وتغييب الدرجات الوظيفية رغم إطلاقها من الحكومة في شباط الماضي.وقالت عضو المجلس ضحى الموسوي في تصريح صحفي، ان “الحكومة المركزية أطلقت التعيينات من الحذف والاستحداث […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الديوانية يحل لجنة تعيينات المحافظ لوجود شبهات فساد المركز الخبري الوطني.

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