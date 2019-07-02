مجلس نينوى: داعش يتخذ المنازل المهدمة مقار لعقد اجتماعات عناصره

2019/07/02 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار ، الثلاثاء ، ان عناصر داعش يتخذون من المنازل المهدمة والأنقاض مقرات لعقد اجتماعاتهم فضلا عن الأنفاق في المناطق الصحراوية، مشيرا الى ان الطيران يواجه صعوبة في رصد تحركاتهم تحت أنقاض ا

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