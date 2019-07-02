الداخلية تضبط تاجر مخدرات في البصرة متلبسا بحيازة

2019/07/02 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب مفتشية الداخلية، الثلاثاء، ضبط تاجر مخدرات في البصرة متلبساً بحيازة قرابة نصف كغم من مادة الكرستال المخدرة.

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