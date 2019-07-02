عبدالمهدي: جميع الشركات النفطية تعمل بأمان وانسيابية مطلقة بالعراق

2019/07/02 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عمل جميع الشركات النفطية في العراق بامان وانسيابية مطلقة .

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