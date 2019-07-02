2019/07/02 | 20:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تواصل الأصول المشفرة الخسائر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة عملة البيتكوين والتي تهاوت بنحو 8 بالمائة لتكون قرب مستوى 10 آلاف دولار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العملات المشفرة تستمر بالخسائر.. والبيتكوين تتهاوى 8% ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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