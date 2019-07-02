العملات المشفرة تستمر بالخسائر.. والبيتكوين تتهاوى 8%

2019/07/02 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الأصول المشفرة الخسائر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة عملة البيتكوين والتي تهاوت بنحو 8 بالمائة لتكون قرب مستوى 10 آلاف دولار.

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