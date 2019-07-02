احتدام سباق العملات الإلكترونية عالمياً مع تراجع شعبية النقود

2019/07/02 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سويسرا، توفر الأوراق المالية فئة 1000 فرنك (1000 دولار) طريقة فعالة للتهرب من الضرائب أو ضوابط رأس المال، كما أنها قد تمثل هدايا شعبية عندما يكبر الأحفاد ليصبحوا بالغين،

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