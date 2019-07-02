عبد المهدي: جميع الشركات النفطية تعمل بأمان وانسيابية مطلقة في العراق

2019/07/02 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان جميع الشركات النفطية تعمل بأمان وانسيابية مطلقة في العراق

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