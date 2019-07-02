عبد المهدي: السياقات العسكرية فيصل انتقال ضباط الحشد للقوات الامنية

2019/07/02 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ قال ريس الوزراء عادل عبد المهدي ان السياقات العسكرية الرسمية ستكون الفيصل في تنظيم انتقال ضباط الحشد لصفوف الجيش والقوات الأمنية

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