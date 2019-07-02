2019/07/02 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني، اليوم الثلاثاء، على وجود حاجة للحشد الشعبي وانه لم يتم الانتهاء الى الان من داعش.وقال الحسيني في تصريح صحفي “هناك حاجة لفصائل الحشد الشعبي بسبب فشل بعض المنظومات الأمنية”.واضاف “لم ننته من تنظيم داعش ومن تحديات أمنية أخرى بعد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتحدث باسم كتائب حزب الله: هناك حاجة للحشد ولم ننته بعد من داعش وكالة خطوة برس.

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