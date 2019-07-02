بطل يضحي بحياته لإنقاذ طفلة من الغرق

2019/07/02 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لقي شاب، يبلغ من العمر 21 عاما، مصرعه لدى محاولته إنقاذ طفلة من الغرق، في بحيرة بحديقة عامة في مدينة بورنوود الإنجليزية.وذكرت صحيفة The Sentinel المحلية، أن الحادث وقع في 30 يونيو الماضي، وفقا لشاهد العيان الشرطي فاي ميلس، عندما هرع البريطاني وألقى بنفسه في البحيرة، لمساعدة طفلة في التاسعة من عمرها […]

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