الهيئة الوطنية للإستثمار تصدر توضيحاً بشأن تأهيل وتطوير الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي

2019/07/02 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة الوطنية للإستثمار، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن تأهيل وتطوير الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي.

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