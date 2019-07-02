2019/07/02 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ad3-wNgpEVE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رد فعلك لما عروستك تقول في شهر العسل.. أنا نازلة الشغل!) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رد فعلك لما عروستك تقول في شهر العسل.. أنا نازلة الشغل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).