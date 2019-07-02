مقررة البرلمان: مجلس النواب مدد فصله التشريعي لانهاء ملف التربية الدرجات الخاصة

2019/07/02 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي لم يقدم السير الذاتية للمرشحين..بغداد ـ الصباح الجديد: أكدت مقررة البرلمان خديجة علي امس الثلاثاء، ان مجلس النواب مدد فصله التشريعي لانهاء ملف وزارة التربية والمناصب التي تدار بالوكالة، موضحة ان التمديد يحتاج فقط الى تصويت اعضاء البرلمان على الموضوع.وقالت علي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “العطلة التشريعية للبرلمان من ...

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