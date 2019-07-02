الحكيم يثمن ربط الحشد الشعبي بالقيادة العامة للقوات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة

2019/07/02 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: ثمن رئيس تيار الحكمة “المعارض” عمار الحكيم، امس الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي، مؤكدا انتظار تنفيذه بشكل حازم وواضح.وقال الحكيم في تغريدة على موقع تويتر، ان “حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس المؤسسة العسكرية والامنية وابعادها عن كل الانتماءات سوى الانتماء الوطني ، ...

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