الاقتصادية النيابية: سلم جديد للرواتب يوحد مخصصات الموظفين في موازنة 2020

2019/07/02 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: رجحت اللجنة الاقتصادية النيابية، الثلاثاء، تضمين سلم الرواتب الجديد في موازنة 2020، مشيرة الى ان البرلمان يبحث حاليا في توحيد المخصصات بحسب الشهادة والخطورة.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “اللجنة المالية النيابية واللجان الأخرى مستمرة في التباحث من اجل وضع سلم رواتب جديد لموظفي ...

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