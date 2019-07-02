2019/07/02 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن مفارز مركز شرطة (سرا) من اعتقال متهم، قام بكفالة 19 متهما لاطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية بشكل غير قانوني.

وجاء في بيان لاعلام وعلاقات مديرية شرطة محافظة السليمانية ورد لشفق نيوز، انه بعدما تبين للمحكمة والشرطة ان متهما قام بشكل غير قانوني بتكفل 19 متهما، قامت قوات مفارز مركز شرطة (سرا) باجراء تحقيقاتها وتمكنت من اعتقال المتهم (ر.م.أ) ومهنته معلم، اعترف بانه بالاعتماد على تأييد من مدرسته لكفالة متهم قام بكفالة 19 متهما باستنساخ التأييد نفسه، لافتا الى ان مجموع اموال الكفالات وصلت الى 66 مليون دينار.

واشار البيان الى ان المتهم المذكور قام بافعاله مقابل مبلغ من المال، مبينا انه محتجز بأوامر من القاضي وفقا للمادتين 289 و298 من قانون العقوبات العراقي، وان التحقيق معه مازال مستمراً.

وحذر البيان اي شخص شارك في هذه الجريمة او كان قد قام بمثل هذه الافعال بأنه ستصدر أوامر بالقاء القبض عليهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في السليمانية.. اعتقال شخص كفل 19 متهماً مقابل عشرات الملايين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في السليمانية.. اعتقال شخص كفل 19 متهماً مقابل عشرات الملايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).