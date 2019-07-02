امانة بغداد : رفع الكتل الكونكريتية عن 65 موقعاً حكومياً خلال 60 يوماً فقط

2019/07/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن 65 موقعاً حكومياً خلال 60 يوماً فقط ‏‏.‏ وذكرت الامانة في بيان انه :” بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة التابعة ‏لمكتب رئيس الوزراء ، تم رفع الكتل الكونكريتية عن 65 موقعاً وبناية حكومية ، في ‏اماكن مختلفة ومتفرقة من بغداد خلال شهري آيار وحزيران الماضيين […]

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